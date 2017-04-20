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16:10 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане порывистый ветер сорвал крышу с гаража

В селе Шурабаш Арского района Татарстана порывистый ветер сорвал крышу с гаража, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Происшествие произошло в 110 метрах от местной школы по улице Чавайна.

 — Прибывший на место начальник пожарной охраны установил, что с крыши сорвалась одна четвертая часть от всей кровли гаража, общей площадью более 40 квадратных метров, — сообщили в ведомстве.

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас ведутся восстановительные работы.

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