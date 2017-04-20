В Татарстане порывистый ветер сорвал крышу с гаража

Происшествие произошло в 110 метрах от местной школы по улице Чавайна.

— Прибывший на место начальник пожарной охраны установил, что с крыши сорвалась одна четвертая часть от всей кровли гаража, общей площадью более 40 квадратных метров, — сообщили в ведомстве.

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас ведутся восстановительные работы.