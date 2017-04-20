В Воронеже семья взыскала больше 1 млн рублей ущерба с виновника ДТП

В Воронеже семейная пара подала иск в суд на виновника ДТП. Они требовали взыскать моральный и материальный ущерб на 1 млн рублей.

Дело рассмотрел Советский райсуд. Выяснилось, что авария произошла еще в июне 2015 года. Тогда ответчик на Volkswagen Touareg на улице Мусихина нарушил ПДД и врезался, а Hyundai Solaris.

За рулем второй иномарки была истица. В аварии она и её муж получили тяжелые травмы, также пострадала их новорожденная дочь. Малышка получила ушибы.

«Суд взыскал с ответчика в пользу истцов и их дочери компенсацию морального вреда на общую сумму 1 млн 150 тысяч рублей, а также 32500 рублей — в счет возмещения материального ущерба», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Также до этого виновника аварии за нарушение ПДД приговорили к 2 годам колонии условно и лишили на это же время его прав.