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16:42 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже семья взыскала больше 1 млн рублей ущерба с виновника ДТП

Дело рассмотрел Советский райсуд.

В Воронеже семейная пара подала иск в суд на виновника ДТП. Они требовали взыскать моральный и материальный ущерб на 1 млн рублей.

Дело рассмотрел Советский райсуд. Выяснилось, что авария произошла еще в июне 2015 года. Тогда ответчик на Volkswagen Touareg на улице Мусихина нарушил ПДД и врезался, а Hyundai Solaris.

За рулем второй иномарки была истица. В аварии она и её муж получили тяжелые травмы, также пострадала их новорожденная дочь. Малышка получила ушибы.

«Суд взыскал с ответчика в пользу истцов и их дочери компенсацию морального вреда на общую сумму 1 млн 150 тысяч рублей, а также 32500 рублей — в счет возмещения материального ущерба», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Также до этого виновника аварии за нарушение ПДД приговорили к 2 годам колонии условно и лишили на это же время его прав.

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