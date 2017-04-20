МИД подтверждает гибель двух украинцев на борту затонувшего в Черном море сухогруза
Министерство иностранных дел Украины пока подтверждает гибель двоих и спасение одного украинца на борту затонувшего в Черном море судна «Герои Арсенала».
Министерство иностранных дел Украины пока подтверждает гибель двоих и спасение одного украинца на борту затонувшего в Черном море судна «Герои Арсенала».
Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы МИД в социальной сети Facebook.
«По результатам
«Спасенный член экипажа — гражданин Украины. Состояние его здоровья — удовлетворительное», — отметили дипломаты.
Также сообщается, что сотрудники Генерального консульства Украины в
Сухогруз «Герои Арсенала» потерпел крушение в акватории Черного моря в ночь на 19 апреля. На его борту находились 12 членов экипажа, из них девять украинцев, двое россиян и один гражданин Грузии. Восемь членов экипажа считаются пропавшими без вести.