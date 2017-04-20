В Татарстане осуждены члены религиозной экстремистской организации

Напомним, что деятельность нелегальной группы «Таблиги Джамаат», запрещенной в России, пресечена УФСБ России по РТ совместно с МВД по РТ в результате скоординированных оперативно-розыскных и следственных мероприятий в октябре 2016 года.

20 и 25 октября были проведены одновременные обыски по 39 адресам 24 активных членов организации в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Азнакаево, в результате которых 9 участников организации были задержаны и арестованы.

Мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела, возбужденного 13 октября 2016 года следственным отделом СУ СК России по городу Набережные Челны по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

Во время обысков изъято значительное количество экстремистской печатной продукции, блокноты с рукописными текстами, иные документальные материалы, отражающие системный антироссийский и антиконституционный характер деятельности членов группы, ее структуру и состав, а также свидетельствующие о проведении ими пропаганды агрессивной и нетрадиционной для Татарстана формы ислама.

Решением суда все фигуранты уголовного дела признаны виновными.

Суд приговорил: 42-летнего Ленара Зиятдинова — к трем годам шести месяцам лишения свободы; 43-летнего Ильгиза Загидуллина — к трем годам девяти месяцам; 52-летнего Гаяра Судиярова, который являлся «финансистом» группы, — к двум годам; 32-летнего Хадятуллу Хасанова, который являлся лидером этнической ячейки, состоящей из бывших жителей центральноазиатской страны — к двум годам; 40-летнего Салавата Баязитова — к трем годам; 26-летнего Мубаракзяна Вафина — к двум годам шести месяцам; 44-летнего Рамиля Султанова — к трем годам; 36-летнего Рената Насретдинова — к двум годам восьми месяцам; 34-летнего Марата Шарифуллина — к трем годам трем месяцам лишения свободы. Все осужденные будут отбывать наказание в колониях общего режима.

Напомним, организация «Таблиги Джамаат» решением Верховного суда Российской Федерации от 7 мая 2009 года признана международным религиозным экстремистским объединением, целью которого является создание единого теократического государства «Всемирный халифат». Ранее в мировой практике участники «Таблиги Джамаат» обвинялись в причастности к совершению террористических актов во Франции, Индии, Узбекистане, а также в укрывательстве и пособничестве террористам.