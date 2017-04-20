МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Из здания Открытого университета Сколково эвакуируют людей. Об этом сообщают очевидцы.

«В буфете найден бесхозный рюкзак, сейчас всех эвакуируют», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время из здания, расположенного по улице Нобеля, дом 5, вывели порядка 100 человек. На месте находятся сотрудники полиции, пожарные и спасатели.