Краснодарские полицейские раскрыли кражу цифровой техники
Задержать предполагаемого вора удалось благодаря обнаруженным месте преступления отпечаткам пальцев.
Задержать предполагаемого вора удалось благодаря обнаруженным месте преступления отпечаткам пальцев.
В дежурную часть отдела полиции Центрального округа Краснодара с сообщением о краже планшетного компьютера, монитора и мобильного телефона обратился сотрудник кафе, расположенного на улице Горького.
На место происшествия незамедлительно прибыла
При опросе работников организации оперативники уголовного розыска выяснили, что накануне инцидента в кафе заходил мужчина, поведение которого официантам показалось странным.
Сотрудники уголовного розыска установили фактическое местонахождение подозреваемого и задержали его. Мужчина сознался в содеянном. Известно, что задержанный около пяти лет назад переехал на постоянное место жительства в Краснодар и проживал на съёмной квартире, где и было обнаружено похищенное имущество.
Возбуждено уголовное дело по статье «кража», санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщает