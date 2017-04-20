Краснодарские полицейские раскрыли кражу цифровой техники

В дежурную часть отдела полиции Центрального округа Краснодара с сообщением о краже планшетного компьютера, монитора и мобильного телефона обратился сотрудник кафе, расположенного на улице Горького.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, которая установила, что ночью неизвестный злоумышленник, отжав замок входной пластиковой двери, проник в помещение и похитил чужое имущество.

При опросе работников организации оперативники уголовного розыска выяснили, что накануне инцидента в кафе заходил мужчина, поведение которого официантам показалось странным.

Эксперту-криминалисту удалось обнаружить на пивном бокале отпечатки пальцев рук подозрительного посетителя. При проверке изъятых следов по имеющимся базам данных дактилоскопического учёта выяснилось, что отпечатки пальцев принадлежат ранее судимому за хранение наркотиков и кражи 32-летнему уроженцу Республики Коми.

Сотрудники уголовного розыска установили фактическое местонахождение подозреваемого и задержали его. Мужчина сознался в содеянном. Известно, что задержанный около пяти лет назад переехал на постоянное место жительства в Краснодар и проживал на съёмной квартире, где и было обнаружено похищенное имущество.