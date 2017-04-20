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16:49 (мск), источник: Новости Воронежа

Поножовщина на дне рождения в кафе Воронежа: один человек скончался, другой в реанимации

По факту убийства СКР возбудил уголовное дело.

На днях в кафе, расположенном на улице Волгоградской в Воронеже, компания из 40 человек праздновала день рождения внучки 50-летнего мужчины. Между группой парней внезапно вспыхнул конфликт. Он перерос в рукоприкладство.

36-летний мужчина достал нож и ударил им двух парней. Ранения пришлись в область грудной клетки. На место происшествия приехала «скорая». Раненых забрали в больницу.

«26-летний мужчина скончался, — рассказали в СКР. — Другой потерпевший сейчас на лечении в реанимации».

По данным следователей, ножевые ранения получили также подозреваемый и его брат.

«Подозреваемый скрылся с места преступления», — отметили правоохранители.

Полицейские и сотрудники Следственного комитете уже задержали подозреваемого. С ним работают следователи. Заведено дело по статье «Убийство». Наказание — до 15 лет тюрьмы.

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