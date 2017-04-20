В Новосибирске годовалый мальчик выжил, выпав из окна восьмого этажа

«По предварительным данным, в дневное время родители мальчика устроили в квартире уборку, при этом открыли одно из окон квартиры. На какое-то время ребенок остался без присмотра и залез на находившиеся у окна предметы, а затем на подоконник, после чего выпал из окна. При падении ребенок получил телесные повреждения», — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что прибывшие на место по вызову работники скорой помощи незамедлительно увезли мальчика для оказания медицинской помощи в больницу.

«В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы произошедшего события. В ходе проверки устанавливаются все его обстоятельства, по ее результатам будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Следственное управление просит жителей не оставлять без присмотра малолетних детей и призывает оборудовать москитные сетки окон дополнительными крепежами, а балконные и оконные ручки — блокираторами либо заменить их на ручки со встроенными замками.