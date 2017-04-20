Украинские дороги признаны самыми «кровавыми» в Европе

Об этом сообщает Auto News.

— Украина занимает одно из первых мест по уровню аварий и смертности на дорогах. В Западной Европе ежегодно в ДТП гибнет 4 человека на каждые 100 тыс. населения. В Украине эта цифра равна 13, — сказал старший советник Консультативной миссии Европейского Союза по вопросам общей правоохранительной деятельности Тимоти Шилстон.

Примечательно, что сократить этот показатель КМЕС предлагает ужесточением алкоконтроля на дорогах.

Организация передала харьковским полицейским наборы алкотестеров стоимостью 4 тыс. евро, которые позволяют выявить водителя в состоянии алкогольного опьянения без анализа его дыхания — на основании анализа образца воздуха в салоне авто.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что через Украину может пройти новый европейский автобан — до Греции.