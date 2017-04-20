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17:21 (мск), источник: Известия.Ру

Акрам Азимов дал показания на своего брата в суде

Он отметил, что они вместе с братом совершили действия, которые способствовали взрыву.

Источник: РИА "Новости"

Брат предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга Акрам Азимов дал на него показания. Об этом журналистам заявил следователь в Басманном суде Москвы.

Фоторепортаж
Взрыв в метро Санкт-Петербурга

«В ходе допроса в качестве подозреваемого Азимов сказал, что он и его брат совершили действия, которые способствовали взрыву», — цитирует следователя «РИА Новости».

Акрам Азимов также подтвердил, что дал такие показания, но заявил о непричастности к теракту.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в «новой Москве» Акрама Азимова, старшего брата предполагаемого организатора теракта в петербургском метро Аброра Азимова. Согласно предварительным данным, он помогал в переправке денег, использованных при подготовке теракта, и в организации связи с международными террористами. Аброр Азимов был задержан 17 апреля в Одинцовском районе Подмосковья. По данным ФСБ, именно он осуществил подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

В четверг глава ФСБ Александр Бортников заявил, что заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга практически установлен.

Комментарии
1
ДК
Для таких хотелось бы исключения в виде применения смертной казни
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