Акрам Азимов дал показания на своего брата в суде

Брат предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга Акрам Азимов дал на него показания. Об этом журналистам заявил следователь в Басманном суде Москвы.

«В ходе допроса в качестве подозреваемого Азимов сказал, что он и его брат совершили действия, которые способствовали взрыву», — цитирует следователя «РИА Новости».

Акрам Азимов также подтвердил, что дал такие показания, но заявил о непричастности к теракту.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в «новой Москве» Акрама Азимова, старшего брата предполагаемого организатора теракта в петербургском метро Аброра Азимова. Согласно предварительным данным, он помогал в переправке денег, использованных при подготовке теракта, и в организации связи с международными террористами. Аброр Азимов был задержан 17 апреля в Одинцовском районе Подмосковья. По данным ФСБ, именно он осуществил подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова.