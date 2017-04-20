Видео: в Казани вспыхнул электрический столб
(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). В социальных сетях появилось видео, на котором зафиксировано, как на столбе электропередачи произошло замыкание, а затем вспыхнул огонь.
(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). В социальных сетях появилось видео, на котором зафиксировано, как на столбе электропередачи произошло замыкание, а затем вспыхнул огонь.
Пользователи соцсетей небезосновательно считают, что поводом для возгорания послужила непогода, которая пришла в Казани в ночь со среды на четверг.