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18:26 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Самолет «Москва — Воронеж» вернулся в столичный аэропорт из-за неисправности

Рейс осуществляла авиакомпания «Аэрофлот».

Летевший из Москвы в Воронеж самолет «Аэрофлота» не смог приземлиться в областном центре из-за технической неисправности в четверг, 20 апреля. Борт SSJ-100 Superjet вернулся в столичный аэропорт «Шереметьево», сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе Воронежского аэропорта.

Самолет вылетел из Москвы в 10:15 и должен был приземлиться в Воронеже в 11:05.

— Нам прислали телеграмму, что на воздушном судне в Московской области возникла неисправность. Самолет вынужденно вернулся в аэропорт «Шереметьево». Пассажиров пересадили на другое судно авиакомпании. Самолет вылетел из Москвы в 11:40 и приземлился в Воронеже в 13:15, — уточнили в пресс-службе международного аэропорта Воронеж.

На борту SSJ-100 Superjet находились 83 пассажира. Как сообщила «Российская газета», в столичном аэропорту самолет встречали экстренные службы. Лайнер приземлился со второй попытки.

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