КНБ провел спецоперации в двух областях Казахстана: Задержаны 11 человек
В четверг, 20 апреля, Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана совместно с органами внутренних дел провел специальные операции в Актюбинской и
В четверг, 20 апреля, Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана совместно с органами внутренних дел провел специальные операции в Актюбинской и
«Нейтрализована деятельность четырех радикальных группировок, участники которых распространяли материалы и допускали призывы в поддержку запрещенной в Казахстане международной террористической организации ДАИШ. В рамках досудебного расследования по фактам пропаганды терроризма и разжигания религиозной вражды задержано 11 человек. Проводятся обыски по местам их проживания, допросы свидетелей, а также другие следственные мероприятия», — говорится в сообщении.