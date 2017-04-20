КНБ провел спецоперации в двух областях Казахстана: Задержаны 11 человек

«Нейтрализована деятельность четырех радикальных группировок, участники которых распространяли материалы и допускали призывы в поддержку запрещенной в Казахстане международной террористической организации ДАИШ. В рамках досудебного расследования по фактам пропаганды терроризма и разжигания религиозной вражды задержано 11 человек. Проводятся обыски по местам их проживания, допросы свидетелей, а также другие следственные мероприятия», — говорится в сообщении.