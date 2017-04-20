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17:48 (мск), источник: Tengrinews

КНБ провел спецоперации в двух областях Казахстана: Задержаны 11 человек

В четверг, 20 апреля, Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана совместно с органами внутренних дел провел специальные операции в Актюбинской и Южно-Казахстанской областях, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: Tengrinews

«Нейтрализована деятельность четырех радикальных группировок, участники которых распространяли материалы и допускали призывы в поддержку запрещенной в Казахстане международной террористической организации ДАИШ. В рамках досудебного расследования по фактам пропаганды терроризма и разжигания религиозной вражды задержано 11 человек. Проводятся обыски по местам их проживания, допросы свидетелей, а также другие следственные мероприятия», — говорится в сообщении.

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