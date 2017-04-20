В Воронеже на воспитательницу детсада завели сразу 8 уголовных дел

На днях в полицию с заявление о хищении золотой цепочки с крестиком обратилась мама 6-летней девочки. Малышка ходит в детский сад № 138, который расположен в Воронеже на улице Лизюкова.

Проверка показала, что к краже может быть причастна преподаватель дошкольного учреждения. Она помогала девочке переодеваться. И в этот момент похитила с её шеи цепочку и крестик. Изделия — золотые.

«После окончания рабочего дня она похищенное сдала в ломбард. Деньги потратила», — рассказали в МВД.

В общей сложности полицейские завели 8 уголовных дел по хищению ювелирных изделий в детском саду. Ту же сотрудницу подозревают в причастности к ним.

За кражи воспитательнице грозит 5 лет тюрьмы.