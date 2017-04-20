Спасатели доставили из Рождествено в Самару двух больных с инсультом
У двух жителей Рождествено в один день случился инсульт.
У двух жителей Рождествено в один день случился инсульт.
Из Рождествено в Самару спасатели доставили двух больных с инсультом, сообщает
В четверг, 20 апреля спасателям
В первый раз помощь потребовалась утром 62-летней женщине, которой медики поставили диагноз инсульт. В 10:00 для доставки больной в Самару был направлен спасательный катер. В 10:35 пенсионерку доставили на спасательную станцию и передали бригаде «скорой помощи».
Второй вызов поступил днем. В 14:00 срочная госпитализация потребовалась 64-летнему мужчине с тем же диагнозом — инсульт. В 14:30 больного, переправленного на катере через Волгу, передали на территории спасательной станции медикам «скорой».
В спасательных работах по эвакуации больных было задействовано три спасателя.