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18:47 (мск), источник: АиФ Самара

Спасатели доставили из Рождествено в Самару двух больных с инсультом

У двух жителей Рождествено в один день случился инсульт.

Из Рождествено в Самару спасатели доставили двух больных с инсультом, сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.

В четверг, 20 апреля спасателям поисково-спасательного подразделения «Центральная» пришлось дважды переправлять через Волгу из Рождествено в Самару больных, у которых в один день случился инсульт.

В первый раз помощь потребовалась утром 62-летней женщине, которой медики поставили диагноз инсульт. В 10:00 для доставки больной в Самару был направлен спасательный катер. В 10:35 пенсионерку доставили на спасательную станцию и передали бригаде «скорой помощи».

Второй вызов поступил днем. В 14:00 срочная госпитализация потребовалась 64-летнему мужчине с тем же диагнозом — инсульт. В 14:30 больного, переправленного на катере через Волгу, передали на территории спасательной станции медикам «скорой».

В спасательных работах по эвакуации больных было задействовано три спасателя.

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