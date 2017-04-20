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18:58 (мск), источник: Sputnik.md

Из-за стихии в Приднестровье в снежный плен попал школьный автобус

ТИРАСПОЛЬ, 20 апр — Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровским спасателям удалось вызволить из снежного плена десять человек в Григориопольском районе, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на пресс-службу МВД.

Источник: Sputnik.md

«Сообщение о том, что на дороге между селами Веселое и Шипка застрял школьный автобус, поступило в дежурную часть АСП г. Григориополь в 14:50. Спасатели эвакуировали пять несовершеннолетних школьников и пятерых взрослых», — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе, в связи с неблагоприятными погодными условиями в Приднестровье зафиксированы случаи обрыва электропроводки.

«По данным Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД, в результате сильных порывов ветра в разных городах Приднестровья отмечены случаи повреждения линий электропередач из-за падения деревьев», — говорится в полном отчете пресс-службы о ситуации.

На территории Приднестровья в разных городах и населенных пунктах были устранены неполадки в электросетях, где-то еще ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Сотрудники приднестровской МЧС расчищали также улицы и проезжие участки дорог от обломков ветвей деревьев, затруднявших движение автотранспорта.

«В результате разбушевавшейся стихии серьезные механические повреждения в городе Бендеры получили два легковых автомобиля. Имущественный ущерб, причиненный автовладельцам, устанавливается», — отметили в отчете.

Сотрудники Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД переведены на усиленный вариант несения службы. Для свободного передвижения транспортных средств и пешеходов дороги посыпают песчано-солевой смесью.

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