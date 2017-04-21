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06:32 (мск), источник: АиФ Челябинск

Убийцу пенсионерки из Татарстана задержали на челябинском вокзале

Женщина направлялась в Астрахань.

Полицейские задержали на челябинском вокзале женщину, причастную к убийству пенсионерки в Республике Татарстан, сообщают в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Тело пожилой женщины было обнаружено в погребе частного дома в марте текущего года, из жилища также были украдены деньги. Соседи убитой сообщили, что преступление могла совершить сожительница сына пенсионерки. 28-летнюю женщину объявили в федеральный розыск. Полицейские знали, что она купила билет на поезд до Астрахани.

«Имея на руках фотографию женщины, сотрудники транспортной полиции в одном из залов вокзала железнодорожной станции Челябинск обратили внимание на пассажирку, читавшую книгу в ожидании поезда. Сразу после задержания она стала давать признательные показания и подтвердила свою причастность к убийству», — отмечают в УТ МВД.

Женщину в сопровождении оперативников отправили в Татарстан для проведения следственных действий. Напомним, в начале апреля транспортные полицейские сняли с рейса в челябинском аэропорту уроженца Казахстана, которого разыскивали за грабёж в Омске.

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