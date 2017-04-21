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06:41 (мск), источник: ИА REGNUM

В Уфе задержали подозреваемых в хищениях денег с банковских счетов

Пятеро злоумышленников взламывали счета с помощью программ.

В Уфе полицейские задержали подозреваемых в хищении денег с банковских счётов граждан РФ, сообщает ОТР.

Предположительно, пятеро злоумышленников взламывали счета с помощью программ, которые рассылали на мобильные телефоны.

Они занимались мошенничеством с 2015 года.

Как сообщили в МВД, были задержаны участники группы в Уфе, Екатеринбурге и Самаре. Во время обысков в одной из квартир полицейские изъяли два десятка компьютеров и ноутбуков, около 4 тысяч сим-карт, более 60 мобильных телефонов и другие устройства.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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