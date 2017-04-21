Экс-сотрудник администрации Канавинского района Нижнего Новгорода арестован за мошенничество
Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток, по 17 июня 2017 года включительно.
Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток, по 17 июня 2017 года включительно.
Как сообщает объединённая
Согласно информации, оба мужчины обвиняются по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».
Как полагает следствие, в марте прошлого года в суд Канавинского района обратился осуждённый с ходатайством об
Обвиняемые сообщили отцу осуждённого о необходимости передачи взятки в 500 тыс. рублей судье суда для решения дела в пользу осуждённого. При этом 250 тыс. рублей обвиняемые получили от отца осуждённого.
В настоящее время подозреваемым в мошенничестве избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток, по 17 июня 2017 года включительно.