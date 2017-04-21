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10:54 (мск), источник: НТА-Приволжье

Экс-сотрудник администрации Канавинского района Нижнего Новгорода арестован за мошенничество

Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток, по 17 июня 2017 года включительно.

Экс-сотрудник администрации Канавинского района Нижнего Новгорода арестован за мошенничество.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, следователь СУ СК России по региону обратился 20 апреля в суд с ходатайством о заключении под стражу двух жителей города — один из них был начальником отдела кадров администрации Канавинского района.

Согласно информации, оба мужчины обвиняются по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

Как полагает следствие, в марте прошлого года в суд Канавинского района обратился осуждённый с ходатайством об условно-досрочном освобождении.

Обвиняемые сообщили отцу осуждённого о необходимости передачи взятки в 500 тыс. рублей судье суда для решения дела в пользу осуждённого. При этом 250 тыс. рублей обвиняемые получили от отца осуждённого.

В настоящее время подозреваемым в мошенничестве избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток, по 17 июня 2017 года включительно.

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