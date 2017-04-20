Массовая вспышка кишечной инфекции подкосила 150 сельчан в Акмолинской области

У всех заболевших одни и те же симптомы: кишечное расстройство, головокружение и температура. Точную причину отравления пока не называют, но подозревают, что всё дело в некачественной питьевой воде. В селе отключили централизованное водоснабжение.

Первыми к врачам обратились родители семимесячного ребёнка. Это было 11 апреля. С тех пор каждый день в больницы поступают отравившиеся сельчане.

«Ребёнок госпитализирован, вчера уже выписался, состояние хорошее. Ещё трое детишек у нас лежат в Астане. Всем назначено профилактическое лечение, бактериофак. Нам привезли 700 доз бактериофака, сейчас мы индивидуально развозим по домам», — сообщил старший врач Бозайгырской врачебной амбулатории Токтар Абильмажинов.

Детский сад в селе закрыли, а в школах тщательно контролируют, какую воду пьют дети. Школьники пострадали больше всего. С признаками отравления к врачам обратились 32 ребёнка.

Воду хлорируют, берут пробы каждый день. Специалисты не исключают, что талая вода могла попасть в колодцы.

«За вчерашний день мы откачали, захлорировали 50 вот таких смотровых колодцев. Может и не из- за талых вод, но другого подсоса центральной канализации аул Боазайгыр не имеет, пересечения воды с канализацией не имеется здесь, поэтому сразу исключаем канализацию, единственное, что в смотровые колодцы воды может попадать — это талые воды. Возле каждого дома свои септики», — говорит заместитель акима Шортандинского района Алпысбай Каиржанов.

Врачи говорят, болезнь уже идёт на спад и вспоминают, что подобная вспышка в селе была 15 лет назад.

Причину же этого массового отравления специалисты обещают озвучить позже.