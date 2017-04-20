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20:26 (мск), источник: Интерфакс

Российский военный погиб в Сирии в результате нападения боевиков

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU — Российский военный советник майор Сергей Бордов погиб в Сирии в результате нападения боевиков на военный гарнизон правительственных войск, сообщили в четверг в министерстве обороны РФ.

Источник: AP 2017

«Военнослужащий находился в составе группы российских военных советников, выполняя задачи по подготовки одного из подразделений сирийских войск», — сказали в военном ведомстве.

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«При нападении боевиков российских офицер организовал действия сирийских военнослужащих, не допустив прорыва террористов в жилой городок. В ходе боя офицер получил смертельные ранения», — сообщили в Минобороны РФ.

Погибший майор представлен командованием к государственной награде.

В Минобороны РФ заявили, что сообщения некоторых западных СМИ о гибели в Сирии двух российских военнослужащих не соответствуют действительности.

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