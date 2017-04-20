Российский военный погиб в Сирии в результате нападения боевиков

«Военнослужащий находился в составе группы российских военных советников, выполняя задачи по подготовки одного из подразделений сирийских войск», — сказали в военном ведомстве.

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«При нападении боевиков российских офицер организовал действия сирийских военнослужащих, не допустив прорыва террористов в жилой городок. В ходе боя офицер получил смертельные ранения», — сообщили в Минобороны РФ.

Погибший майор представлен командованием к государственной награде.

В Минобороны РФ заявили, что сообщения некоторых западных СМИ о гибели в Сирии двух российских военнослужащих не соответствуют действительности.