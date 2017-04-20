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21:10 (мск), источник: РИА Новости

Опознаны тела трех погибших при крушении сухогруза в Черном море

КРАСНОДАР, 20 апр — РИА Новости. Опознаны тела трех погибших в результате крушения судна в Черном море, один из них — гражданин России, двое из Украины, сообщил РИА Новости источник, близкий к поисково-спасательной операции.

Источник: РИА Новости
Были обнаружены тела старшего помощника капитана Андрея Ведерникова (гражданин России), матроса Николая Гончевского (Украина) и моториста Алексея Гончаренко (Украина)
Собеседник агентства
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В ночь на среду в районе Керченского пролива потерпел крушение сухогруз «Герои Арсенала». По предварительной информации, сухогруз с зерном следовал из Азова Ростовской области в Турцию. Росморречфлот сообщал, что на борту было двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии. По последним данным, спасен один моряк, гражданин Украины Константин Черненко, тела трех погибших подняты на спасательное судно.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

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