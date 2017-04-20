Опознаны тела трех погибших при крушении сухогруза в Черном море

В ночь на среду в районе Керченского пролива потерпел крушение сухогруз «Герои Арсенала». По предварительной информации, сухогруз с зерном следовал из Азова Ростовской области в Турцию. Росморречфлот сообщал, что на борту было двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии. По последним данным, спасен один моряк, гражданин Украины Константин Черненко, тела трех погибших подняты на спасательное судно.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.