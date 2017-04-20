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21:54 (мск), источник: РБК

Самолет Eurowings экстренно сел в Праге из-за задымления

Самолет Аirbus немецкой компании Eurowings, выполнявший рейс Ганновер-Вена, совершил аварийную посадку в аэропорту Вацлава Гавела в Праге из-за обнаружения дыма в грузовом отсеке. Об этом сообщает французская радиостанция Europe1, ссылаясь на пресс-секретаря аэропорта.

На момент посадки в аэропорту самолет ждали экстренные службы и медики. После посадки пассажиров эвакуировали, никто не пострадал.

После проверки самолета задымление в багажном отсеке потушили, его причины выясняются.

Из-за экстренной ситуации в аэропорту ограничили движение самолетов, некоторым рейсам отказали в посадке в Праге

Один самолет из Москвы перенаправили в Дрезден, борт из Мадрида — в Брно, а самолет из Вены вернулся в аэропорт вылета.

По словам пресс-секретаря воздушной гавани, посадочную полосу освободят в ближайшее время. По состоянию на 19.00 по центрально-европейскому времени (20.00 по мск), в воздухе шесть самолетов ждали разрешения на посадку. Она добавила, что на земле десять самолетов ждали разрешения на взлет.

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