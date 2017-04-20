Самолет Eurowings экстренно сел в Праге из-за задымления

На момент посадки в аэропорту самолет ждали экстренные службы и медики. После посадки пассажиров эвакуировали, никто не пострадал.

Один самолет из Москвы перенаправили в Дрезден, борт из Мадрида — в Брно, а самолет из Вены вернулся в аэропорт вылета.