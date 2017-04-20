В центре Парижа произошла вторая перестрелка

Информации о новых пострадавших и жертвах пока нет.

Ранее в четверг в центре французской столицы произошла стрельба. В результате происшествия погиб сотрудник полиции. Сообщалось, что нападавших было двое. Один из них был убит, второй сбежал.

Продолжается спецоперация по поиску злоумышленника. Полиция не исключает, что стрельба была терактом.