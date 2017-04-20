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23:29 (мск), источник: РИА Новости

В центре Парижа произошла вторая перестрелка

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Еще одна перестрелка произошла в центре Парижа в районе Елисейских полей, сообщает агентство со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Источник: AP 2017

Информации о новых пострадавших и жертвах пока нет.

Ранее в четверг в центре французской столицы произошла стрельба. В результате происшествия погиб сотрудник полиции. Сообщалось, что нападавших было двое. Один из них был убит, второй сбежал.

Продолжается спецоперация по поиску злоумышленника. Полиция не исключает, что стрельба была терактом.

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