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23:53 (мск), источник: ТАСС

Скончался второй полицейский, получивший ранения в результате стрельбы в Париже

По поступающей информации, стрелявший был ликвидирован на месте.

Источник: AP 2017
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В центре Парижа произошла вторая перестрелка

ПАРИЖ, 20 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Второй полицейский, получивший ранения в результате стрельбы в центре французской столицы, скончался. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около 21:00 по местному времени (22:00 мск). По имеющимся данным, стрелявшего ликвидировали на месте, однако в полиции не исключают, что у него был сообщник, который может скрываться на одной из подземных парковок рядом с местом происшествия.

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