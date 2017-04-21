«Королева актюбинской полиции» оказалась на скамье подсудимых
В Актобе на скамью подсудимых попала известная на весь Казахстан
В Актобе на скамью подсудимых попала известная на весь Казахстан
Как сообщает Aktobenews.kz, ее и еще одного полицейского из батальона
«Согласно материалам дела, 26 сентября 2016 года жительница Актобе гражданка Абдраманова Д. Ж. управляя автомобилем Kia Rio совершила поворот в неположенном месте. Ее остановил полицейский батальона
В этот же день, чтобы скрыть следы преступления Ахетова забрала у Ибадуллаева оригинал протокола и изготовила в типографии новый поддельный бланк. Ибадуллаев осознавая противоправность своих действий, использовал заведомо подложные документы, путем составления поддельного протокола об административном правонарушений в отношении другого лица Утегенова и предоставил материал командиру взвода", — сообщает издание.
Теперь полицейским за коррупционное преступление грозит тюремный срок.
Ранее «Актобе-Таймс» посвятило Жаннат Ахетовой целую статью, в которой она называлась единственной представительницей прекрасного пола в дорожной полиции Актобе и «королевой актюбинской дорожной службы».
Издание описывало ее, как «красивую молодую женщину с выразительными зелеными глазами и длинной косой, суровую и бескомпромиссную».
«У меня первое образование — экономическое. Я работала в Астане в компании по изготовлению итальянской мебели. В двадцать лет доросла до исполнительного директора. Но меня всегда привлекала дорожная полиция. Иногда едешь, смотришь, женский взвод на посту и так интересно наблюдать.