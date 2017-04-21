«Королева актюбинской полиции» оказалась на скамье подсудимых

«Согласно материалам дела, 26 сентября 2016 года жительница Актобе гражданка Абдраманова Д. Ж. управляя автомобилем Kia Rio совершила поворот в неположенном месте. Ее остановил полицейский батальона дорожно-патрульной полиции Мирас Ибадуллаев. Также выяснилось, что у дамы за рулем не было страховки. Однако женщина, не соглашаясь с фактом нарушения ПДД, обратилась к знакомой — старшему инспектору Жаннат Ахетовой. Последняя уговорила коллегу не привлекать нарушительницу к административной ответственности. Полицейский прекратил заполнять протокол и отпустил водителя.

Как сообщает Aktobenews.kz, ее и еще одного полицейского из батальона дорожно-патрульной службы обвиняют в превышении должностных полномочий и подделке документов.

В этот же день, чтобы скрыть следы преступления Ахетова забрала у Ибадуллаева оригинал протокола и изготовила в типографии новый поддельный бланк. Ибадуллаев осознавая противоправность своих действий, использовал заведомо подложные документы, путем составления поддельного протокола об административном правонарушений в отношении другого лица Утегенова и предоставил материал командиру взвода", — сообщает издание.

Теперь полицейским за коррупционное преступление грозит тюремный срок.

Ранее «Актобе-Таймс» посвятило Жаннат Ахетовой целую статью, в которой она называлась единственной представительницей прекрасного пола в дорожной полиции Актобе и «королевой актюбинской дорожной службы».

Издание описывало ее, как «красивую молодую женщину с выразительными зелеными глазами и длинной косой, суровую и бескомпромиссную».