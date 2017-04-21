В Алматы легковушка врезалась в эвакуатор и загорелась

ДТП произошло в Алматы, на пересечении проспекта Рыскулова с улицей Шарипова, передаёт patrul.kz.

По словам очевидцев, эвакуатор, гружённый автомобилем Волга, двигался по проспекту в западном направлении. На перекрёстке он остановился на запрещающий знак светофора, а затем продолжил движение.

В этот момент в его кузов врезалась легковушка, мчавшаяся с приличной скоростью со стороны улицы Шарипова. От удара Audi развернуло на 180 градусов, и авто загорелось.