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08:09 (мск), источник: Nur.kz

В Алматы легковушка врезалась в эвакуатор и загорелась

В багажнике автомобиля были аэрозольные баллончики с краской.

Источник: Nur.kz

ДТП произошло в Алматы, на пересечении проспекта Рыскулова с улицей Шарипова, передаёт patrul.kz.

Источник: Nur.kz

По словам очевидцев, эвакуатор, гружённый автомобилем Волга, двигался по проспекту в западном направлении. На перекрёстке он остановился на запрещающий знак светофора, а затем продолжил движение.

В этот момент в его кузов врезалась легковушка, мчавшаяся с приличной скоростью со стороны улицы Шарипова. От удара Audi развернуло на 180 градусов, и авто загорелось.

Источник: Nur.kz

Как выяснилось позже, водитель перевозил в багажнике аэрозольные баллончики с краской. После столкновения с эвакуатором произошло короткое замыкание, легковоспламеняющийся материал вспыхнул. В результате пожара вся задняя часть автомобиля сгорела, а автовладелец, попытавшийся потушить пламя, получил ожоги рук. От госпитализации он отказался.

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