Приморец пытался откупиться от серьезной статьи за 50 тысяч рублей

Дальнереченский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против жителя с. Богуславец (Красноармейский район). Его обвиняют в даче взятки в крупном размере.

По версии следствия, преступление совершено в кабинете МО МВД «Дальнереченский», куда фигуранта вызвали по уголовному делу о наркотиках. Предполагая, что он может стать обвиняемым, мужчина решил дать взятку оперуполномоченному отделения по контролю за оборотом наркотиков. Так, за 50 тыс. рублей он попросил не проверять его по этому делу. Однако его планы были сорваны правоохранительными органами.

Уголовное дело направлено в Дальнереченский суд.

Вилитари Филатов.