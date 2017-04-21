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06:48 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске с 8 этажа многоэтажки выпал ребенок

Инцидент произошел в Калининском районе мегаполиса.

В Новосибирске ребенок выпал из окна на 8 этаже многоэтажного дома. Об этом сообщает группа «АСТ-54».

Из окна квартиры, расположенной в жилом доме по адресу Курчатова 3/3 выпал ребёнок. По словам очевидцев ЧП, при падении он задел дерево, и упал на траву. Соседи выбежали на помощь малышу и вызвали скорую. Врачи скорой помощи выяснили, что ребенок остался жив. Мальчика в возрасте 1 года и 8 месяцев экстренно госпитализировали в больницу. На месте происшествия работали полиция и выясняла все обстоятельства.

Также, в СКР сообщили, что ребёнок выпал из открытого окна, когда его родители делали в квартире уборку.

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