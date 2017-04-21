Владивостокский предприниматель ответит за крупную контрабанду
Возбуждено 12 уголовных дел.
Возбуждено 12 уголовных дел.
В Приморье Находкинская таможня возбудила сразу 12 уголовных дел в отношении жителя Владивостока, который организовал незаконный импорт стратегически важного товара — алюминиевой фольги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В результате проведения
Помимо незаконного импорта предприниматель также нарушил законодательство РФ, уклонившись от уплаты таможенных платежей на сумму около 11 миллионов рублей.
Санкция ч. 1 ст. 2261 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.