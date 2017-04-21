Владивостокский предприниматель ответит за крупную контрабанду

В Приморье Находкинская таможня возбудила сразу 12 уголовных дел в отношении жителя Владивостока, который организовал незаконный импорт стратегически важного товара — алюминиевой фольги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. В 2014—2015 годах этот гражданин, являясь гендиректором владивостокской компании, через морской порт Восточный осуществил ввоз фольги из Китая.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что при декларировании товаров в таможенные органы умышленно подавались недействительные коммерческие документы, содержащие сведения о заниженной стоимости товаров. В Китае фольга приобреталась по цене значительно выше, чем стоимость, указанная в декларациях на товары. Согласно данным экспертных исследований стоимость незаконно ввезенной в Россию фольги превышает 57 миллионов рублей.

Помимо незаконного импорта предприниматель также нарушил законодательство РФ, уклонившись от уплаты таможенных платежей на сумму около 11 миллионов рублей.

Санкция ч. 1 ст. 2261 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.