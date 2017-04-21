Четверо хабаровчан отравились фальшивой черемшой

В среду, 19 апреля, в инфекционное отделение городской клинической больницы № 10 попали четыре жителя Хабаровска. Они отравились растениями, внешне похожими на черемшу, сообщила корреспонденту портала «Губерния» заместитель главного врача по медицинской части Галина Сиворакша.

«Трудно сказать, [чем конкретно отравились люди]. На черемшу похожи и ростки ландыша, и черемица на ранних стадиях. Наверняка было ошибочно использовано другое растение. Пациенты отравились ростками, похожими на черемшу — покрошили их в салат. Они лечились очень интенсивно двое суток, теперь их состояние удовлетворительное», — уточнила собеседница.