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04:20 (мск), источник: Губерния онлайн

Четверо хабаровчан отравились фальшивой черемшой

Пострадавшие уже третий день находятся в больнице.

В среду, 19 апреля, в инфекционное отделение городской клинической больницы № 10 попали четыре жителя Хабаровска. Они отравились растениями, внешне похожими на черемшу, сообщила корреспонденту портала «Губерния» заместитель главного врача по медицинской части Галина Сиворакша.

«Трудно сказать, [чем конкретно отравились люди]. На черемшу похожи и ростки ландыша, и черемица на ранних стадиях. Наверняка было ошибочно использовано другое растение. Пациенты отравились ростками, похожими на черемшу — покрошили их в салат. Они лечились очень интенсивно двое суток, теперь их состояние удовлетворительное», — уточнила собеседница.

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