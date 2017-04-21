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04:32 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Спасатели обнаружили тело одного из трех рыбаков с перевернувшегося катера в Приморье

К поискам пропавших привлекли вертолет «МИ-8» и два судна.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 21 апреля, PrimaMedia.

Тело одного из трех рыбаков с перевернувшегося 19 апреля катера в Тернейском районе подняли на поверхность приморские спасатели. Других пропавших до сих пор не обнаружили. Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю, в поисках участвуют более 100 человек, также к поиску пропавших привлекли вертолет «МИ-8» и два судна.

Шесть групп, состоящих из полицейских, охотников и местных жителей, с 09.00 утра вчерашнего дня прочесывали прибрежную полосу на автомобилях и квадроциклах. И в 12.15 это дало первые результаты: на берегу в 5 км южнее поселка Усть-Соболевка, было обнаружено тело одного из пропавших без признаков жизни. Его сразу же передали сотрудникам правоохранительных органов. Дальнейший поиск результатов не дал.

Всего к поискам было привлечено более 120 человек, 13 единиц техники, вертолет «МИ-8» и два проходящих судна. Нарастающим итогом 19 и 20 апреля было осмотрено 17 км прибрежной полосы и 28,5 кв. км водной поверхности.

Попутный поиск в данном районе осуществляли проходящие суда, а также вертолет МИ-8 «Владивосток авиа», выполняющий рейс № 521 сообщением Терней — Усть-Соболевка.

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