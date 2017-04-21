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06:51 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге под колесами КамАЗа погиб пешеход

В Екатеринбурге водитель автомобиля КамАЗ сбил во дворе дома пешехода.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД Свердловской области, происшествие случилось 20 апреля по улице Восстания, 93.

Водитель большегруза двигался задним ходом. Автомобиль транспортировал бытовые отходы. Не убедился в безопасности выполняемого маневра, шофер наехал на пешехода, который находился возле мусорных контейнеров.

В результате автоаварии пожилой мужчина получил травмы и впал в кому. С черепно-мозговой травмой и переломом таза его доставили в ГКБ № 23. Позже пострадавший от скончался в реанимационном отделении.

Со слов водителя, он подъехал к контейнерам, остановил автомобиль, посмотрел по зеркалам, подал звуковой сигнал и начал движение задним ходом. Проехав около пяти метров, он почувствовал помехи в движении, остановился, вышел из кабины и обнаружил мужчину, который лежал на дороге.

В настоящее время устанавливаются причины ДТП.

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