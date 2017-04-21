Прокуратура начала проверку после смерти мужчины на дамбе в Новосибирской области
Прокуратура и полиция начали проверку по факту сообщения от жителей села Мотково Мошковского района об утонувшем человеке.
Прокуратура и полиция начали проверку по факту сообщения от жителей села Мотково Мошковского района об утонувшем человеке.
По словам местных жителей, все произошло на дамбе, которая соединяет две части деревни, сейчас она затоплена. Как узнали Вести, мужчина пытался перебраться с одного берега на другой, поскользнулся и его унесло бурным потоком.
Спустя сутки поиском тела погибшего так никто и не занялся. В администрации сельсовета, в свою очередь, говорят о том, что мужчина не утонул, а просто пропал без вести — например загулял с друзьями.
Петр, житель села Мотково: «Мост был, но его смыло.. Они приехали, постояли. И ничего не делали».
В администрации Мошковского района о ситуации в Мотково знают. Пообещали уже к завтрашнему полудню организовать переправу.