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06:53 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Прокуратура начала проверку после смерти мужчины на дамбе в Новосибирской области

Прокуратура и полиция начали проверку по факту сообщения от жителей села Мотково Мошковского района об утонувшем человеке.

Источник: Вести - Новосибирск

По словам местных жителей, все произошло на дамбе, которая соединяет две части деревни, сейчас она затоплена. Как узнали Вести, мужчина пытался перебраться с одного берега на другой, поскользнулся и его унесло бурным потоком.

Спустя сутки поиском тела погибшего так никто и не занялся. В администрации сельсовета, в свою очередь, говорят о том, что мужчина не утонул, а просто пропал без вести — например загулял с друзьями.

Петр, житель села Мотково: «Мост был, но его смыло.. Они приехали, постояли. И ничего не делали».

В администрации Мошковского района о ситуации в Мотково знают. Пообещали уже к завтрашнему полудню организовать переправу.

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