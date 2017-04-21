Прокуратура начала проверку после смерти мужчины на дамбе в Новосибирской области

По словам местных жителей, все произошло на дамбе, которая соединяет две части деревни, сейчас она затоплена. Как узнали Вести, мужчина пытался перебраться с одного берега на другой, поскользнулся и его унесло бурным потоком.

Спустя сутки поиском тела погибшего так никто и не занялся. В администрации сельсовета, в свою очередь, говорят о том, что мужчина не утонул, а просто пропал без вести — например загулял с друзьями.

Петр, житель села Мотково: «Мост был, но его смыло.. Они приехали, постояли. И ничего не делали».

В администрации Мошковского района о ситуации в Мотково знают. Пообещали уже к завтрашнему полудню организовать переправу.