В Канаде при сходе с рельсов товарного поезда погибли два человека
В Канаде на севере острова Ванкувер с рельсов сошел товарный состав, сообщает CBC News со ссылкой местные аварийные службы.
В Канаде на севере острова Ванкувер с рельсов сошел товарный состав, сообщает CBC News со ссылкой местные аварийные службы.
В результате происшествия, по их данным, погибли два человека, еще трое — получили серьезные ранения. Все пострадавшие были доставлены в больницы.
Инцидент, как замечает CBC News, произошел в 8:45 по местному времени у населенного пункта Восс. В настоящий момент причины произошедшего, по информации издания, устанавливаются.
Сошедший с рельсов поезд, как отмечает CBC News, перевозил лесоматериалы и древесину. Также в нем находились сотрудники канадской лесозаготовительной компании Western Forest Products. Эту информацию, по данным издания, уже подтвердили представители предприятия.
Остальные детали и обстоятельства произошедшего не сообщаются.
Ранее, 24 марта, в