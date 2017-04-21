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05:22 (мск), источник: РБК

В Канаде при сходе с рельсов товарного поезда погибли два человека

В Канаде на севере острова Ванкувер с рельсов сошел товарный состав, сообщает CBC News со ссылкой местные аварийные службы.

В результате происшествия, по их данным, погибли два человека, еще трое — получили серьезные ранения. Все пострадавшие были доставлены в больницы.

Инцидент, как замечает CBC News, произошел в 8:45 по местному времени у населенного пункта Восс. В настоящий момент причины произошедшего, по информации издания, устанавливаются.

Сошедший с рельсов поезд, как отмечает CBC News, перевозил лесоматериалы и древесину. Также в нем находились сотрудники канадской лесозаготовительной компании Western Forest Products. Эту информацию, по данным издания, уже подтвердили представители предприятия.

Остальные детали и обстоятельства произошедшего не сообщаются. ​

Ранее, 24 марта, в Нью-Йорке с рельсов сошли несколько вагонов пассажирского состава, следовавшего из Бостона в Вашингтон. Тогда в результате инцидента, по словам спасателей, «серьезных травм» никто не получил. Причиной произошедшего стало то, что во время «утреннего часа пик» «по касательной» столкнулись два поезда.

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