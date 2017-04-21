В Канаде при сходе с рельсов товарного поезда погибли два человека

В результате происшествия, по их данным, погибли два человека, еще трое — получили серьезные ранения. Все пострадавшие были доставлены в больницы.

Инцидент, как замечает CBC News, произошел в 8:45 по местному времени у населенного пункта Восс. В настоящий момент причины произошедшего, по информации издания, устанавливаются.