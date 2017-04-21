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06:04 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Глава Общественной палаты Красноярска сообщил на свой офис

В полиции подтвердили информацию о конфликте.

Вооруженные люди напали на главу общественной палаты Красноярска Вячеслава Дюкова. Инцидент произошел 19 апреля. В пресс-службе полиции подтвердили информацию о конфликте.

По данным ведомства, в дежурную часть поступило сообщение о незаконном проникновении на территорию строительной базы. Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов столкнулись с сопротивлением — на их пути встали представители частного охранного предприятия из Иркутска. Полицейские вызвали на место происшествия подкрепление. После этого ЧОПовцы открыли ворота и впустили правоохранителей на территорию.

Возможной причиной нападения бизнесмен Вячеслав Дюков называет свой конфликт с владельцем территории, которую он арендует. Договор действует до 30 ноября, однако владелец потребовал освободить площади через суд.

Дюков опасается, что при инциденте могли исчезнуть документы, которые понадобятся в качестве доказательств в суде.

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