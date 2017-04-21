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06:08 (мск), источник: VLADNEWS

Приморцев чуть не накормили творогом и мидиями с кишечной палочкой

Забраковано несколько партий молока, творога, курицы и мидий.

Лаборатория Россельхознадзора Приморья забраковала несколько партий мяса птицы, сырого молока, а также творог и подкопчённую мидию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, по результатам испытаний проб, отобранных от 4 партий тушек кур из Октябрьского района, специалистами лаборатории выявлены значительные превышения уровня бактериальной обсемененности, свидетельствующие о несоблюдении санитарных и ветеринарных норм при производстве продукции, её хранении и транспортировке. Пробы мяса птицы были отобраны в рамках проводимого на территории края пищевого мониторинга, а также ветеринарной сертификации. Превышение нормы было зафиксировано в диапазоне от 4,7 до 26 раз.

В ходе пищевого мониторинга превышение уровня бактериальной обсемененности в диапазоне от 1,3 до 65 раз зафиксировано и в 5 партиях сырого молока из подсобных хозяйств Михайловского района.

Также по результатам исследований, проводимых в рамках производственного контроля, когда производители добровольно сдают свою продукцию на соответствие показателям качества и безопасности, прежде чем направлять её в реализацию, в партии подкопчённой мидии в масле обнаружены бактерии группы кишечной палочки и превышение нормы плесени и дрожжей.

В свою очередь, кишечная палочка была обнаружена в партии творога из Партизанского района. Исследования проводились в рамках ветеринарной сертификации. При отсутствии ветсертификата данная партия уже не сможет попасть в свободный оборот и нанести вред здоровью покупателей.

Результаты исследований внесены в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Доступ к данной системе имеют ветеринарные службы субъектов Российской Федерации, в том числе и Приморского края, контролирующие оборот продукции животного происхождения в своих регионах. Соответственно, не соответствующая нормам качества и безопасности продукция уже не сможет попасть в свободный оборот.

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