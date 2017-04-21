Военнослужащему в Приангарье дали 18 лет «строгача» за убийство водителя такси и разбой

Восточного-Сибирский окружной военный суд приговорил военнослужащего из Иркутской области к 18 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 338 (дезертирство), п. «з» ч. 2 ст. 105 (убийство из корыстных побуждений), п. «в» ч. 4 ст. 162 (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем). Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГВСУ СК РФ.

Следствием и судом установлено, что 11 ноября 2015 года злоумышленник самовольно оставил место службы и стал проводить время по своему усмотрению. 22 января 2016 года в Иркутске он убил водителя такси, после чего завладел его мобильным телефоном и планшетом. Затем он избавился от тела и угнал автомобиль.

«Спустя сутки военнослужащего задержали сотрудники правоохранительных органов», — говорится в сообщении ведомства.