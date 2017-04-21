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06:25 (мск), источник: AmurMedia.ru

Полицейский едва не убил коллегу в Хабаровском крае

Потерпевшая доставлена в больницу.

Хабаровск, 21 апреля, AmurMedia.

Проверка по факту получения сотрудником полиции огнестрельного ранения проводится в Хабаровском крае. В результате неосторожного обращения с женщину доставили в больницу, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

По предварительным данным, 20 апреля 2017 года в помещении комнаты для чистки оружия ОМВД России по Вяземскому району 37-летний инспектор ДПС после дежурства осуществлял разоружение своего табельного оружия (пистолет ПМ). Не убедившись в отсутствии патрона в патроннике, он направил пистолет в сторону и произвел контрольный спуск. Произошел выстрел, пуля попала в бедро стоящей рядом 45-летней женщине — участковой уполномоченной, которая получала оружие. Потерпевшая доставлена в больницу, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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