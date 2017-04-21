«Искры, треск и все в дыму»: В Красноярске на ходу загорелся трамвай
ЧП произошло сегодня утром на улице Александра Матросова.
ЧП произошло сегодня утром на улице Александра Матросова.
На правобережье Красноярска на ходу загорелся трамвай — ЧП произошло сегодня утром на улице Александра Матросова. Известно, что в результате инцидента пассажиры, кондуктор и водитель не пострадали.
Происходящие на видео снял очевидец. На кадрах видно, как трамвай стоит под пешеходом мостом, а
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Люди
«Ехала в этом трамвае. Толком понять не успела: искры, треск и через минуту весь салон в дыму. Народу не много было, все успели выскочить. Огнетушитель был, но водитель никак не могла открыть его, растерялась что ли?» — предположила она.