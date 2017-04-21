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06:40 (мск), источник: Newslab.ru

«Искры, треск и все в дыму»: В Красноярске на ходу загорелся трамвай

ЧП произошло сегодня утром на улице Александра Матросова.

На правобережье Красноярска на ходу загорелся трамвай — ЧП произошло сегодня утром на улице Александра Матросова. Известно, что в результате инцидента пассажиры, кондуктор и водитель не пострадали.

Происходящие на видео снял очевидец. На кадрах видно, как трамвай стоит под пешеходом мостом, а из-под него вырывается огонь, также было сильное задымление.

В пресс-службе ГУ МЧС региона пояснили, что к приезду пожарных на место возгорание было практически ликвидировано. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание — загорелись провода транспортного средства.

Люди из-за пожара не пострадали. Одна из пассажирок этого трамвая рассказала в социальных сетях об обстоятельствах инцидента.

«Ехала в этом трамвае. Толком понять не успела: искры, треск и через минуту весь салон в дыму. Народу не много было, все успели выскочить. Огнетушитель был, но водитель никак не могла открыть его, растерялась что ли?» — предположила она.

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