В Первоуральске мальчик выпал с балкона 16 этажа
Он погиб на месте.
Он погиб на месте.
20 апреля 2017 года в Первоуральске с балкона 16 этажа дома на улице Емлина выпал мальчик 9 лет. Он приземлился на спину на козырек над входом в подъезд. Ребенок скончался на месте, сообщает портал «Городские вести.ру».
Предположительно, мальчик упал с подъездного балкона, который предназначен для общего пользования.
О причинах несчастного случая пока не сообщается. В СУ СКР по Свердловской области произошедшее не комментируют, передает «Уралинформбюро».