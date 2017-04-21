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07:40 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Первоуральске мальчик выпал с балкона 16 этажа

Он погиб на месте.

20 апреля 2017 года в Первоуральске с балкона 16 этажа дома на улице Емлина выпал мальчик 9 лет. Он приземлился на спину на козырек над входом в подъезд. Ребенок скончался на месте, сообщает портал «Городские вести.ру».

Предположительно, мальчик упал с подъездного балкона, который предназначен для общего пользования.

О причинах несчастного случая пока не сообщается. В СУ СКР по Свердловской области произошедшее не комментируют, передает «Уралинформбюро».

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