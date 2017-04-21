Появилась информация о состоянии выпавшего с 8 этажа ребенка
Маленький мальчик выпал из окна восьмого этажа во время уборки, затеянной его родителями, сообщает
Маленький мальчик выпал из окна восьмого этажа во время уборки, затеянной его родителями, сообщает
Несчастный случай произошел днем 20 апреля в Заельцовском районе Новосибирска на улице Курчатова. По предварительным данным, родители годовалого ребенка устроили в квартире уборку, открыв окна. На
Прибывшие на место работники скорой помощи увезли ребенка в больницу. В настоящее время состояние пострадавшего крайне тяжелое, он находится на искусственной вентиляции легких, сообщили VN.ru в Министерстве здравоохранения Новосибирской области. Врачи борются за жизнь маленького пациента и не дают никаких прогнозов. Тем временем следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Это первый в нынешнем году случай падения ребенка из окна. В 2016 году было зарегистрировано более 40 таких падений, многие с летальным исходом. Чаще всего выпадают дети до семи лет. Многие родители уповают на москитную сетку, но она без особого труда выдавливается даже трехлетним малышом.
Психологи советуют начинать разговаривать о безопасности как можно раньше. «Совсем несложно обучить ребенка правильно пользоваться окном и показать ему, насколько опасны некоторые моменты. Возможно, даже напугать его, чтобы страх был адаптивным, и ребенок помогал себе и сверстникам понимать данную ситуацию как опасную. Часто ребенок этого просто не понимает», — сообщил VN.ru
Также взрослым стоит позаботиться о том, чтобы мебель была расставлена с учетом невозможности детей добраться до подоконника. Спасти жизнь ребенка помогут и фиксаторы для окон, которые недорого стоят и просто устанавливаются.