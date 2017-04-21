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07:39 (мск), источник: VN.ru

Появилась информация о состоянии выпавшего с 8 этажа ребенка

Маленький мальчик выпал из окна восьмого этажа во время уборки, затеянной его родителями, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Новосибирской области. Высота падения составила более 20 метров.

Несчастный случай произошел днем 20 апреля в Заельцовском районе Новосибирска на улице Курчатова. По предварительным данным, родители годовалого ребенка устроили в квартире уборку, открыв окна. На какое-то время мальчик остался без присмотра, вскарабкался по находившимся у окна предметам на подоконник и выпал с восьмого этажа наружу.

Прибывшие на место работники скорой помощи увезли ребенка в больницу. В настоящее время состояние пострадавшего крайне тяжелое, он находится на искусственной вентиляции легких, сообщили VN.ru в Министерстве здравоохранения Новосибирской области. Врачи борются за жизнь маленького пациента и не дают никаких прогнозов. Тем временем следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Это первый в нынешнем году случай падения ребенка из окна. В 2016 году было зарегистрировано более 40 таких падений, многие с летальным исходом. Чаще всего выпадают дети до семи лет. Многие родители уповают на москитную сетку, но она без особого труда выдавливается даже трехлетним малышом.

Психологи советуют начинать разговаривать о безопасности как можно раньше. «Совсем несложно обучить ребенка правильно пользоваться окном и показать ему, насколько опасны некоторые моменты. Возможно, даже напугать его, чтобы страх был адаптивным, и ребенок помогал себе и сверстникам понимать данную ситуацию как опасную. Часто ребенок этого просто не понимает», — сообщил VN.ru врач-психотерапевт Игорь Лях.

Также взрослым стоит позаботиться о том, чтобы мебель была расставлена с учетом невозможности детей добраться до подоконника. Спасти жизнь ребенка помогут и фиксаторы для окон, которые недорого стоят и просто устанавливаются.

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