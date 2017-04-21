В омской области паводок уничтожил новую дорогу

Сегодня добраться до них не может ни скорая помощь, ни школьный автобус. Дело в том, что несколько дней назад мощный поток воды буквально снес единственную дорогу. Люди невольно оказались заложниками в своей деревне.

Несколько дней в деревне не было хлеба, — рассказали жители корреспондентам «12 канала». На сегодняшний день сельская администрация организовала подвоз основных продуктов питания, доставляют его только на тракторе и объездными путями.

Еще неделю назад небольшой пруд на окраине села разлился в настоящее море. Талая вода стала прибывать так быстро, что водоотводные трубы, проложенные под дорогой, перестали с ней справляться.

Дорогу, которую размыло водой, построили всего несколько месяцев назад. Местные жители уверяют, что дорожники очень спешили, работали в несколько смен и даже в сорокаградусные морозы. Сами строители эту ситуацию не комментируют, но успокаивают жителей и обещают все исправить в ближайшее время, ведь дорога находится на гарантии.

«С сегодняшнего дня начнем разбирать покрытие, чтобы можно было спуститься вниз до трубы. Разбор трубы будем производить. Обратную засыпку и восстанавливать дорогу», — пояснил начальник участка дорожного строительства Михаил Руденко.

Точные сроки не названы, и поэтому в окрестностях села идет срочная укладка временной объездной дороги, чтобы медики и машины с продуктами могли доехать до жителей.