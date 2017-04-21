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06:55 (мск), источник: Вести Приморье

Жители поселка Парис жалуются на постоянные перебои с электричеством

Жители приморского поселка Парис недовольны качеством жизни, конкретные претензии они выдвигают в адрес «Оборонэнерго».

На протяжении нескольких лет парисовцы остаются без света, порой на несколько суток.

Ответ представителей «Оборонэнерго» таков: сети ветхие, а ресурсов нет.

В редакцию «Радио России» обратился местный житель Михаил Писаренко с просьбой обратить внимание на проблему, которая не решается годами.

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