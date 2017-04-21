Жители поселка Парис жалуются на постоянные перебои с электричеством
Жители приморского поселка Парис недовольны качеством жизни, конкретные претензии они выдвигают в адрес «Оборонэнерго».
Жители приморского поселка Парис недовольны качеством жизни, конкретные претензии они выдвигают в адрес «Оборонэнерго».
На протяжении нескольких лет парисовцы остаются без света, порой на несколько суток.
Ответ представителей «Оборонэнерго» таков: сети ветхие, а ресурсов нет.
В редакцию «Радио России» обратился местный житель Михаил Писаренко с просьбой обратить внимание на проблему, которая не решается годами.