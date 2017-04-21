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06:27 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермяк, возглавлявший наркогруппировку, получил 11 лет лишения свободы

Преступники за год сбыли 1 килограмм запрещённых веществ.

Пермяк, возглавлявший наркогруппировку, получил 11 лет лишения свободы. Кировский районный суд признал его виновным в совершении 20 преступлений. В частности, пермяка осудили за незаконный сбыт и пересылку наркотических средств, совершённые организованной группой, в крупном размере.

Как установил суд, пермяк руководил преступной группой, сбывающий наркотики, с марта 2015 года по март 2016 года. Наркогруппировка распространяла в краевой столице N-метилэфедрон, амфетамин, гашиш и другие виды наркотиков.

Преступник, имея канал поставки наркотических средств, приобретал их в Интернет-магазине крупными партиями по оптовым ценам. Сбывал наркотики пермяк вместе с соучастниками через другой Интернет-магазин.

Незаконный товар распространяли с помощью тайников и закладок. За время действия группировке удалось сбыть около 1 килограмма наркотиков.

Суд приговорил виновного к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Осуждённый также обязан выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.

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