Пермяк, возглавлявший наркогруппировку, получил 11 лет лишения свободы
Преступники за год сбыли 1 килограмм запрещённых веществ.
Преступники за год сбыли 1 килограмм запрещённых веществ.
Пермяк, возглавлявший наркогруппировку, получил 11 лет лишения свободы. Кировский районный суд признал его виновным в совершении 20 преступлений. В частности, пермяка осудили за незаконный сбыт и пересылку наркотических средств, совершённые организованной группой, в крупном размере.
Как установил суд, пермяк руководил преступной группой, сбывающий наркотики, с марта 2015 года по март 2016 года. Наркогруппировка распространяла в краевой столице
Преступник, имея канал поставки наркотических средств, приобретал их в
Незаконный товар распространяли с помощью тайников и закладок. За время действия группировке удалось сбыть около 1 килограмма наркотиков.
Суд приговорил виновного к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Осуждённый также обязан выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей.
Приговор суда вступил в законную силу.