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07:31 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии экскаватор утонул в жидкой грязи

Вчера, 20 апреля, серьезное ЧП произошло в ходе дорожных работ в Аургазинском районе Башкирии.

Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.

По словам свидетелей, ЧП случилось возле ремонтируемого моста неподалеку от села Толбазы.

Пока непонятно, каким образом строители собираются извлечь тяжелую технику из трясины. Автомобилисты насоветовали им звать на выручку военных с их танками или БТРами.

Пользователи соцсетей уже немало позубоскалили на тему данного происшествия, в том числе попросив экскаватор передать привет безвременно утонувшей в карстовом провале в Уфе прошлой осенью «Лада-Калине».

ProUfu.ru будет следить за развитием событий.

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