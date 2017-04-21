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07:21 (мск), источник: АиФ Омск

В пожаре в Омском районе погиб хозяин частного дома

Сгорел его дом, баня и автомобиль.

В Омске сгорел частный дом и в нём погиб его хозяин. Как пишет «Вечерний Омск», возгорание произошло 20 апреля в селе Приветное, Омского района. Один из соседей успел вынести ребёнка, спасти собаку и захватить какие-то документы. Пожилой хозяин дома отравился продуктами горения. Без дома остались молодая семья с ребёнком.

От МЧС на пожар приехали 24 сотрудника, 6 единиц техники и два звена газодымозащитной службы. Пожар локализован был в 20 часов, а потушить огонь удалось лишь спустя 2 часа. Машина, баня и дом сгорели дотла.

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