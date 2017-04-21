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07:21 (мск), источник: Om1.ru

В центре Омска водитель «БМВ» сбил велосипедиста

Авария произошла на кольце у кинотеатра «Маяковский» возле дороги, ведущей в ОмГПУ.

С наступлением тепла появились первые ДТП с участием велосипедистов. Так, вчера в центре Омска, на кольце возле кинотеатра «Маяковский» произошло столкновение автомобиля и велосипеда.

20 апреля около 18:00 25-летний водитель за рулем «БМВ-525» ехал по Красному пути и выезжал с второстепенной дороги на главную. В это время второстепенную дорогу пересекал 28-летний велосипедист. Около дома № 5 произошло столкновение велосипедиста и иномарки.

Как пояснили в отделе пропаганды ГИБДД Омской области, велосипедист жив. Парня доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. Теперь ему назначено амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции проводят по факту ДТП проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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