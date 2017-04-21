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07:19 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Под Новосибирском спасли сову после ДТП

Животное попало в Центр реабилитации хищных птиц.

В Новосибирской области болотная сова попала в ДТП. Об этом сообщают «Новосибирские новости».

Животное нашли жители Чика и доставили её в Новосибирск, в Центр реабилитации хищных птиц. У хищника переломано крыло и черепно-мозговая травма.

В Центре рассказали, что покалеченную сову жители Чика нашли в канаве рядом с проезжей частью. Скорее всего, птица столкнулась с автомобилем. Её доставили с сильными травмами.

Хищница будет теперь еще долго проходить реабилитацию у волонтеров центра, а после полного выздоровления её отпустят в лес.

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