Под Новосибирском спасли сову после ДТП

В Новосибирской области болотная сова попала в ДТП. Об этом сообщают «Новосибирские новости».

Животное нашли жители Чика и доставили её в Новосибирск, в Центр реабилитации хищных птиц. У хищника переломано крыло и черепно-мозговая травма.

В Центре рассказали, что покалеченную сову жители Чика нашли в канаве рядом с проезжей частью. Скорее всего, птица столкнулась с автомобилем. Её доставили с сильными травмами.

Хищница будет теперь еще долго проходить реабилитацию у волонтеров центра, а после полного выздоровления её отпустят в лес.