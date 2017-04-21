Семерых «черных лесорубов» осудят в Хабаровском крае
Семерых жителей района имени Лазо осудят за незаконную рубку деревьев, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Семерых жителей района имени Лазо осудят за незаконную рубку деревьев, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
По версии следствия, в ноябре 2016 года житель поселка Дурмин создал преступную группу. Он предложил сотрудничество шестерым знакомым — водителям двух грузовых автомобилей и четырем вальщикам деревьев. Злоумышленник привез их на территорию Оборского лесничества и обеспечил бензопилами, ножовками, продуктами и постельными принадлежностями.
С 1 ноября по 29 ноября мужчины незаконно спилили и продали 160 елей и 1206 пихт. Напомним, ущерб от их деятельности превысил 650 тысяч рублей.
В ходе расследования фигуранты признали вину, организатор полностью возместил ущерб. Сейчас уголовное дело направлено в суд.