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07:05 (мск), источник: Губерния онлайн

Семерых «черных лесорубов» осудят в Хабаровском крае

Семерых жителей района имени Лазо осудят за незаконную рубку деревьев, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По версии следствия, в ноябре 2016 года житель поселка Дурмин создал преступную группу. Он предложил сотрудничество шестерым знакомым — водителям двух грузовых автомобилей и четырем вальщикам деревьев. Злоумышленник привез их на территорию Оборского лесничества и обеспечил бензопилами, ножовками, продуктами и постельными принадлежностями.

С 1 ноября по 29 ноября мужчины незаконно спилили и продали 160 елей и 1206 пихт. Напомним, ущерб от их деятельности превысил 650 тысяч рублей.

В ходе расследования фигуранты признали вину, организатор полностью возместил ущерб. Сейчас уголовное дело направлено в суд.

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