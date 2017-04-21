Семерых «черных лесорубов» осудят в Хабаровском крае

По версии следствия, в ноябре 2016 года житель поселка Дурмин создал преступную группу. Он предложил сотрудничество шестерым знакомым — водителям двух грузовых автомобилей и четырем вальщикам деревьев. Злоумышленник привез их на территорию Оборского лесничества и обеспечил бензопилами, ножовками, продуктами и постельными принадлежностями.

С 1 ноября по 29 ноября мужчины незаконно спилили и продали 160 елей и 1206 пихт. Напомним, ущерб от их деятельности превысил 650 тысяч рублей.

В ходе расследования фигуранты признали вину, организатор полностью возместил ущерб. Сейчас уголовное дело направлено в суд.